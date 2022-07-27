«الأرصاد»: أجواء صيفية على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية على غالب مناطق البلاد، اليوم الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية بين 29 و35 درجة مئوية، وبقية المناطق (الدواخل- الوسط والجنوب) بين 36 و41 درجة، وتسجل تراجعا طفيفا، غدا الخميس، على الساحل الغربي.



وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة عن المركز، أن البحر مثالي للسباحة والاصطياف على السواحل الغربية، بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.