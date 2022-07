ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشرته صحيفة “غولف نيوز” الناطقة بالإنجليزية من مخاطر تحديات اقتصادية تواجهها دول العالم النامية ومن بينها ليبيا وعلى رأسها الركود.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن هذه التحديات تتمثل في في تغير المناخ ونقص المياه والتخلف عن سداد الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن ليبيا عرضة إلى جانب هذه الدول لتحولات سياسية وديموغرافية وبيئية وجيوسياسية حادة.

وأشار التقرير إلى وجود ليبيا في إطار مؤشر الدول النامية الهشة في العام 2022، في وقت تمثلت فيه أولويات البلاد بالمصالحة السياسية فيها بالدرجة الأولى، ومن ثم تأتي الأمور الأخرى وهي ديونها الخارجية والبيروقراطية المتضخمة وانعدام الأمن الغذائي.

ترجمة المرصد – خاص

The post غولف نيوز: ليبيا عرضة لتحولات سياسية وديموغرافية وبيئية وجيوسياسية حادة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية