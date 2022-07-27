العابد: الأولوية في الإفراجات المالية لأصحاب التعيينات بالحكومات السابقة

قال وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي العابد، إن الإفراجات المالية تستهدف 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، وأن أكثر من 50% للعدد المستهدف بالإفراجات تابعون لوزارة التعليم.

وأضاف العابد، خلال مؤتمر صحفي بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أنه لن يتم النظر في الإفراجات للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، مؤكدًا أن الأولوية في الإفراجات المالية لأصحاب التعيينات في الحكومات السابقة.

وأوضح أن عدد من الجهات المستلمة لطلبات الإفراج فاقت 413 وحدة إدارية، حيث أُعطيت الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن المستهدفين من منحة الطلبة 351 ألف طالب، منوها بأن من ضمن المستهدفين بالإفراج قرارات الحكومة الليبية الموقتة وقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 813.