القماطي: استخدام القوة للسيطرة على الدولة أمرٌ مؤسف

رأى جمعة القماطي، رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، أن استخدام القوة للسيطرة على الدولة أمرٌ مؤسف، وفقا لقوله.

وقال القماطي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “التحشيدات العسكرية على ضواحي عاصمتنا طرابلس تنذر باندلاع الحرب في أي وقت والذي سيدفع الثمن هم المدنيين الأبرياء”، بحسب وصفه.

وأضاف “استخدام القوة والعنف للوصول إلى السلطة والسيطرة على الدولة أمرا مؤسفا ومرفوضا، فالوصول إلى السلطة لا يكون إلا بوسائل سلمية من خلال طريق الانتخابات النزيهة الشفافة”، على حد تعبيره.