أجواء صيفية على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تبقى الأجواء صيفية، اليوم الأربعاء، على أغلب مناطق ليبيا، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء صافية في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32-37)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على المناطق الساحلية.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-33)مْ.

بينما في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-41)مْ.

أما الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(38-41)مْ.