ليبيا – كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد حسن أن مناطق البلاد ستشهد تحسنًا كبيرًا في توفير الطاقة الكهربائية عبر تقليل ساعات طرح الأحمال.

حسن أوضح في تصريح صحفي لصحيفة صدى الاقتصادية تابعته صحيفة المرصد أن هذا التحسن يأتي بعد ضخ الغاز إلى عدد من المحطات الكهربائية.

وأكد حسن وجود خطة كاملة بالخصوص، نافيًا ما تم تداوله على لسانه بخصوص تصدير الكهرباء للخارج.

The post حسن: مناطق البلاد ستشهد تحسنً كبيرًا في توفير الطاقة الكهربائية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية