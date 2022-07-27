الرقابة على الأغذية يُنذر مخبزا في بني وليد

العنوان- بني وليد

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، إنذارا لمخبز في بني وليد بالإغلاق؛ بسبب عدم تقيده بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جولة لمفتشيه على بعض المخابز بالمنطقة.

وقال المركز في بيان له، أن مفتشو المركز لاحظوا خلال جولتهم بمخبز “الوسام الدهبي” سوء النظافة العامة بالمخبر وسوء نظافة عامليه.

بالإضافة إلى تعرض العجينة للتلوث والحشرات، واستخدام الزبدة للدهن بطريقة غير سليمة عبر قطعة قماش، كما لا يوجد بالمخبز مخزن خاص بالدقيق.

وأشار البيان إلى إمهال المخبز مدة زمنية لمعالجة المخالفات المرصودة، إذا لم يتقيد بها سيُجرى غلقه.