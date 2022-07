السفيرة البريطانية لـ المنفي: مستمرون في دعمكم لتحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات

ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفيرة البريطانية في ليبيا كارولاين هرندل استعراض آخر مستجدات الأوضاع وسبل حل الأزمة السياسية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية ستيفن هكي في المباحثات وتقديمه وهرندل رسالة ديبلوماسية تؤكد استمرار دعم لندن للرئاسي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب البيان، تدارس الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة المجلس لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يمهد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، في وقت شددت فيه هرندل على أهمية المرحلة التي يقودها المجلس الرئاسي.

وأشادت هرندل بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس مؤخرًا باعتبارها ركيزة أساسية للسلم المجتمعي.

