مديرية أمن طرابلس: قبضنا على سارق هاتف نقال «ثمين»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أنها تمكنت من القبض على سارق هاتف نقال غالي الثمن.

وقال بيان صادر عن المديرية: “تمكن أعضاء قسم التوثيق والمعلومات بمكتب مدير الأمن من إلقاء القبض على (م.ع) على خلفية قيامه رفقة شقيقه باستدراج المواطن (ع) والذي قام بعرض هاتف نقال نوع آيفون بأحد المواقع المتخصصة في البيع عبر شبكة الإنترنت، ولدى وصول الضحية للمكان المتفق على لقائه فيه؛ قام المتهم بسرقة الهاتف باستعمال السلاح ولاذ بالفرار”.

وأضاف “لقد تمكن أعضاء قسم التوثيق في وقت سابق من تحديد هوية المتهم ورصده والقبض عليه، ولدى الاستدلال معه اعترف بما نسب إليه من عملية سرقة وبيعه للهاتف المسروق، واتخذت بشأنه الإجراءات المناسبة بإحالته لمركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص رفقة المركبة الآلية التي تمت بواسطتها السرقة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة”.

وتابع “يهيب مكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس المواطنين الانتباه عند عرضهم لأي ممتلكات لبيعها عبر الانترنت بأخذ الحيطة في التعامل مع المشترين أو حتى الباعة سواء في أماكن الالتقاء أو آلية البيع بالإضافة إلى وجود رفقة، وأن يكون بيع الأشياء الثمينة أو الباهظة من خلال المحال المرخص لها بيع وشراء مثل تلك السلع”.