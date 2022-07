تقارير: ديموقراطية الربيع العربي تسببت في معاناة الليبيين من فقر مدقع

ليبيا – تناولت 3 تقارير تحليلية وضع الشعب الليبي والدولة الليبية بعد العام 2011 وتأثر الاقتصاد والأمن والمجتمع في ليبيا بتبعات ما نتج عن أحداث الربيع العربي.

التقارير التي نشرتها صحيفة “يورشيا رفيو” وشبكتا “نيوز واير” و”سي أن أن” الإخباريتان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، أكدت أن فكر الربيع العربي أثبت فشله سريعًا في نهاية المطاف؛ لأن ليبيا عانت بسببه من الحرب الدموية.

وأضافت التقارير: إن الليبيين ما زالوا حتى الآن منقسمين بشكل مرير ويعانون من فقر مدقع نتيجة لهذا الفكر. مشيرة إلى أن فشل الأنظمة الحاكمة بعد العام 2011 في دول الربيع ومنها ليبيا بسبب الفساد ورغبة القادة في الإثراء السريع أثار موجة احتجاجات جماهيرية جديدة.

وبينت التقارير أن الديموقراطية الهشة الموجودة حاليًا في ليبيا إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادت لصراعات تسببت في إفقار الملايين وتدفق المهاجرين غير الشرعيين ونمو التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة” وغيرها.

ترجمة المرصد – خاص

