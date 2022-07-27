النعّاس: الفوضى المسلحة حسمناها في مشروع الدستور

أعلن عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أنهم حسموا مسألة «الفوضى المسلحة» في مشروع الدستور، على حد قوله.

وقال النعاس في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “إن ما حدث في طرابلس خلال الأيام الماضية نتاج للفوضى المسلحة، وانتشار السلاح دون سلطة رقابية فعلية”، بحسب وصفه.

وأضاف “هذه الأمور تم حسمها في مشروع الدستور من خلال نصوص حاكمة ملزمة للكافة، حيث تنص المادة 177 على أن الدولة هي التي تحتكر السلاح من خلال المؤسستين العسكرية والأمنية، وعلى حظر كل الأشكال والمظاهر المسلحة الأخرى”، وفقا لتعبيره.

وتابع “أعتقد أنه لو تم تفعيل مشروع الدستور منذ سنة 2018 بعد صدور قانون الاستفتاء، لكانت ليبيا دولة قانون ومؤسسات، ولتجاوزت مرحلة فراغ السلطة والفوضى والفساد، التي ظهرت جلياً خلال المرحلة الانتقالية التي طالت، ولا يريد المستفيدون منها لهذه المرحلة أن تنتهي”.