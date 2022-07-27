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اليوم.. اسدال الستار عن بطولة الدوري الليبي الممتاز

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-تونس

تختتم، اليوم الأربعاء، بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، من خلال الجولة الخامسة والأخيرة لمرحلة سداسي التتويج والمقامة في تونس.

وستجري آخر ثلاث مباريات دوري التتويج السداسي، في ثلاثة ملاعب، وفي توقيت واحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

ويلتقي الأهلي طرابلس مع الأولمبي بسوسة، والأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب المنستير، والاتحاد يلتقي النصر بملعب صفاقس.

ويأتي الأهلي طرابلس والاتحاد بثماني نقاط، والأخضر ست نقاط، والنصر والأهلي بنغازي أربع نقاط، والأولمبي ثلاث نقاط.


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صحيفة العنوان الليبية

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