الجزيرة : باشاآغا يحصل على فرصة جديدة لم تكن متاحة من مدينة مصراتة

ليبيا – واكب تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية ردود أفعال الشارع حول خلافات سياسية متنامية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل المخاوف بشأن وجود صفقة سياسية عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة لاستبدال رئاسة مؤسسة النفط في طرابلس نظير استئناف الصادرات النفطية المتوقفة.

ووفقًا لمبروك إسماعيل رجل الأعمال الشاب من مدينة مصراتة الذي قاتل القوات المسلحة على تخوم العاصمة طرابلس في العام 2019، فإن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا أكثر شفافية في تحالفاته من الدبيبة؛ لأن الأول أقر بحلفه مع المشير حفتر.

وأضاف إسماعيل قائلًا: “لم يعجبني ذلك، واعتبرت باشاآغا خائنًا، لكن الدبيبة يعقد الآن صفقات مع حفتر خلف الأبواب المغلقة وأفضل أن يكون لدي شيطان أستطيع رؤيته”. فيما بين التقرير أن صدى هذا الشعور يتردد لدى الكثيرين بمدينة مصراتة ما يمنح رئيس حكومة الاستقرار فرصة لم تكن موجودة من قبل.

بدوره قال عماد بلعيد الصحفي المقيم بطرابلس: “يعرف أهل مصراتة بأنهم مدافعون عن الديموقراطية، وقد أحبطوا العديد من المحاولات لإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري. والقضية أكبر من قصة حكومة الدبيبة وحكومة باشاآغا، فهذا مشروع عسكرة وسياسة لإضعاف المدينة وإحداث شرخ اجتماعي بين أهلها”.

من جانبه وقف مواطن يدعى محمد جانبًا خلال زيارة بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية فيها إلى طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة ورفض التحدث إلى التومي لأن الزيارة غير كافية ومتأخرة للغاية.

وقال محمد: “الحكومة لا تهتم لأمرنا والوزراء قادمون الآن؟ ماذا نريد معهم الآن بعد توقف القتال؟ بعد أن دمرت منازلنا، لسنا بحاجة إليهم الآن”.

