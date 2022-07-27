الخارجية الأمريكية: قلقون حيال اشتباكات ليبيا  ونحث كل الجماعات على الامتناع عن العنف

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” أن “الولايات المتحدة قلقة حيال الاشتباكات التي وقعت بين فصائل مسلحة في ليبيا، خلال الأيام الماضي”.

وقال “برايس” في مؤتمر الصحفي، معقبا على الاشتباكات إن “هذا شيء يثير قلقنا للغاية”.

ولفت إلى أن “الاشتباكات الأخيرة تدل على الضرورة الملحة لقادة ليبيا السياسيين للسير على الفور بالمسار المتفق عليه لإجراء انتخابات يمكن أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية وموحدة لخدمة مصالح جميع الليبيين”.

كما حث “برايس” “كل الجماعات على الامتناع عن العنف”، مشيرا إلى أن “المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، تحدث مع عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا، والتزم الجانبان بإيجاد طرق لتهدئة الموقف ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

تجدر الإشارة إلى أن طرابلس شهدت الجمعة، اشتباكات مسلحة نتجت عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، أعقبها اشتباكات أخرى، على مشارف مصراتة، قبل أن يتفق الجميع على التهدئة والذهاب في حوارات عسكرية واجتماعية.