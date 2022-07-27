توقف خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت وأهراوة لليوم الثاني

توقفت خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت وأهراوة لليوم الثاني، لأسباب فنية.

وقالت مصادر متطابقة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السبب في ذلك يرجع إلى انقطاع في كابل الاتصالات بين مدينتي أجدابيا وبنغازي؛ ما أدى لانقطاع شبكات الاتصالات المحلية في المنطقة، وانقطاع شبكة الاتصالات الهاتفية لشبكة «ليبيانا» عن مدينة سرت.

– الشركة القابضة: اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

وأمس الثلاثاء، أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة حدوث «اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها» جراء قطع تعرّض له أحد الكابلات في مدينة بنغازي، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل على إعادة الاتصالات إلى طبيعتها.