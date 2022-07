آيرش إندبندنت: ليبيا الوجهة الرئيسية لصادرات إيرلندا من الماشية حتى الآن

ليبيا – أكد تقرير إخباري وضع قوانين جديدة لإلزام الأطباء البيطريين بالتواجد على متن السفن الحاملة لشحنات المواشي الحية المصدرة للدول خارج الاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي نشرته صحيفة “آيرش إندبندنت” الإيرلندية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، نقل عن “بيبا هاكيت” وزيرة الدولة لاستخدام الأراضي والتنوع البيولوجي في إيرلندا تأكيدها قرب رؤية هذه القوانين النور بعد تشريعها من قبل البرلمان في البلاد.

ووفقًا للتقرير، تمثل ليبيا الوجهة الرئيسية لصادرات الماشية من خارج الاتحاد الأوروبي حتى الآن خلال هذا العام، مؤكدًا تصدير أكثر من 7 آلاف من رؤوسها بزيادة تبلغ 47% قياسا بذات الفترة من العام 2021.

ترجمة المرصد – خاص

