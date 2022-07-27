حمزة: على المجتمع الدولي دعم جهود عدم الإفلات من العقاب في ليبيا

أكد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك مطالبات عديدة بضرورة محاسبة التشكيلات المسلحة عما ترتكبه من أعمال تضر بالمواطنين.

وقال حمزة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “ترجع أسباب عدم تلبية هذه المطالب إلى ضعف الآليات الدولية، وعدم التعاطي الجدي والسريع مع متطلبات المرحلة، وتعزيز الجهود الوطنية في المساءلة ووقف الإفلات من العقاب”.

وأضاف “كان لزاماً على المجتمع الدولي العمل سريعاً لدعم جهود عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا منعاً لتجدد الاشتباكات وأعمال العنف بحق المدنيين والأبرياء، الذين يدفعون ثمن هذه النزاعات المسلحة”.

وتابع “القضاء يعاني تحديات جساماً في ظل حالة استثنائية مع انتشار للسلاح، وسلطات الأمر الواقع، التي تفرض سيطرتها، مما يعوق عمل السلطات القضائية الليبية”.

واستطرد “القضاء في ليبيا بحاجة إلى التعاون مع نظيره الدولي، بغية تعزيز سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب، أطراف النزاع المسلح ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلاً في المجلس الرئاسي، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات المسلحة”.