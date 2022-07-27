دي مايو يشدد على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

العنوان-روما

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على ضرورة التركيز في الأشهر القادمة على مسألة تعيين المبعوث الأممي الخاص الجديد لليبيا يكون على دراية تامة بالوضع في ليبيا وقادر على التوسط بين الأطراف، واصفا إياها بالخطوة الحاسمة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو، خلال إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ قوله: “تعلمنا في السنوات الأخيرة أن تعيين مبعوث قوي للأمم المتحدة يسمح بوساطة حازمة وفعالة بين الأطراف”.

وأضاف: “لذلك سيكون من المهم للغاية إدارة الفترة الانتقالية إلى التعيين الجديد، بعد رحيل ستيفاني ويليامز عن الساحة، والتي أشكرها على العمل الذي قامت به” حسب تعبيره .

وأشار، دي مايو، إلى أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم من بين الأسماء المقترحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا “سنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية”.