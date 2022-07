تقارير اقتصادية: ليبيا ذات دور مؤثر في تحديد أسعار النفط العالمية

ليبيا- تطرق تقريران اقتصاديان نشرهما موقع “آيرش فيديوز” الباكستاني وصحيفة “مينت” الهندية الناطقان بالإنجليزية لتأثير إنتاج ليبيا النفطي على الأسعار العالمية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن الخبير المالي “كازوهيكو سايتو” قوله: “من المرجح أن تظل نغمة السوق النفطية العالمية هبوطية حتى مع وجود مخاوف من أن استئناف إنتاج الخام الليبي سيقلل الإمدادات في العالم”.

بدوره قال الخبير المالي الآخر “راهول كالانتري”: “إذا استعادت ليبيا إنتاجها النفطي في الأسبوعين المقبلين فقد تحد من مكاسب النفط الخام في الأسواق الدولية، ونتوقع أن تظل أسعار الخام متقلبة هذا الأسبوع قبل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

ترجمة المرصد – خاص

