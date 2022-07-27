ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 July, 2022

عقدت اللجنة المكلّفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، اجتماعها الأول، صباح اليوم، بديوان وزارة الصحة، وتناول الاجتماع مراجعة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للإدارات، وآلية تطوير الهيكل التنظيمي.

وتباحث المجتمعون حول اعتماد السياسات واللوائح المنظمة وتنظيم الجهاز الإداري وهيكلة النظام الصحي الليبي، بوضع منظومة صحية متكاملة تشرف عليها الوزارة على أن تكون تبعية الفنية والإدارية مرجعيتها لوزارة الصحة.

هذا وتتولّى اللجنة بموجب قرار تشكيلها الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والهياكل التنظيمية للجهات التابعة لها والعمل على إعدادها وتنظيمها، ومراجعة اختصاصات كل منها، وفقًا للقوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص.