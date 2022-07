القماطي: التحشيدات العسكرية على ضواحي العاصمة طرابلس‬⁩ تنذر باندلاع الحرب في أي وقت

‏ليبيا – رأى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا أن التحشيدات العسكرية على ضواحي العاصمة طرابلس‬⁩ تنذر باندلاع الحرب في أي وقت والذي سيدفع الثمن المدنيون الأبرياء.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “إن استخدام القوة والعنف للوصول إلى السلطة والسيطرة على الدولة أمر مؤسف ومرفوض، مؤكدًا أن الوصول إلى السلطة لا يكون إلا بوسائل سلمية من خلال طريق الانتخابات النزيهة الشفافة.

