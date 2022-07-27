ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 July, 2022

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الحل في ليبيـا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لوضع قاعدة دستورية لكي تتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء الدّبيبة بطرابلس، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيـا كارولين هورندال، والملحق العسكري بالسّفارة كريس أوفلاهرتي، ومستشار الأمن القومي بالوزارة جيك سوليفان، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وسفير ليبيـا لدى المملكة المتحدة صلاح مريحيل، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر سالم الباعور.

وأشاد الدّبيبة بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبـي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.