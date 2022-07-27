المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل الانتخابات

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، تواصل المبعوث الخاص للرئيس ماكرون إلى ليبيا بول سولير مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدة اتفاقهما «على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل» الانتخابات.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الأربعاء، «تبادل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير ورئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا الاتفاق على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة في عموم البلاد وفقا لرغبة الشعب الليبي».

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ولم توضح السفارة الفرنسية لدى ليبيا طبيعة الاتصال الذي جرى بين سولير وباشاغا إن كان عبر مكالمة هاتفية أو عبر اجتماع تقابلي، فيما لم يصدر أي تصريح من المكتب الإعلامي لباشاغا بالخصوص.

وسبق للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، الاتصال مرتين على الأقل منذ تكليف باشاغا برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب، كانت الأولى في 29 مارس والثانية في 11 يونيو الماضيين.