سليمان: مقترح عقيلة صالح حول المناصب السيادية مخالف لاتفاق بوزنيقة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان إن الرسالة التي وجّهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المجلس مخالفة لاتفاق بوزنيقة.

سليمان أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن اتفاق بوزنيقة ينص بأن تكون المناصب السيادية موزّعة على المناطق الجغرافية الثلاث، وأن تكون تسمية شاغلي هذه المناصب بين مجلسي النواب والدولة بآلية واضحة، ولكنّ عقيلة أحال قائمة كاملة بشكل انفرادي مخالفًا للآلية التي تمّ التوافق عليها في بوزنيقة.

وشار إلى أنّ أعضاء الجنوب بالمجلسيْن لا يقبلون إلا أن تكون المناصب وفق الآلية المتفق عليها في بوزنيقة، مؤكدين رفضهم لمقترح تخفيض نسبة مقاعد الجنوب المقترح من خالد المشري وعقيلة صالح، ومطالبين بإسقاطه من التصويت.

