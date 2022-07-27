روسيا: نرحب بشدة إعلان الكونغو تنظيم مؤتمر حول المصالحة الليبية

أعلنت روسيا الترحيب بمبادرة رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، الخاص بتنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا في وقت قريب.

ومن جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازافيل عقب مباحثات مع رئيس الكونغو، إن “موسكو ستساعد في وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.

وأكد أنهم رحبوا ترحيبا حارا بهذا التركيز على ضمان الشمولية في هذا المؤتمر ، مشيرا إلى أن “جميع محاولات الدول الأوروبية الفردية، وحتى الأمم المتحدة، لم تتضمن تغطية شاملة للمشاركين في هذا الإجراء أو ذاك، في سياق التحضير للحدث”.

وأشاد «لافروف» بدور رئيس الكونغو بصفته رئيسا للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، مضيفًا أن “نغيسو شارك في خطط لتنظيم مؤتمر ليبي شامل حول المصالحة الوطنية في المستقبل القريب، حيث سيدعو إليه جميع ممثلي القوى السياسية الفاعلة في ليبيا دون استثناء”.