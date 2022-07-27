كرموس: لا توجد أي مساعي للتصويت على تغيير «المشري» قبل 3 أغسطس

نفى أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، صحة ما يتم تداوله حول مساعي عدد من الأعضاء لتغيير رئيس المجلس خالد المشري.

وقال كرموس، في تصريح خاص لفواصل، إن “الإجراء الرسمي المعتاد هو التصويت على اختيار مكتب الرئاسة كاملا «رئيس ونائبين ومقرر » سنويا، وفق اللائحة”.

وتابع؛ أن “التصويت على اختيار رئيس المجلس في الثالث من أغسطس سنويا”، معقبًا أنه “لم يجر التصويت أو اتخاذ أي قرار خلال الجلسة السابقة”.

وختم موضحًا أنه خلال جلسة الأسبوع المقبل سيتم “مناقشة القاعدة الدستورية، وقد نصل إلى قرارات واضحة بالخصوص”.