الناظوري يبحث ضرورة وضع آلية لحماية أملاك الدولة من النهب والسلب

ليبيا – اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول عبد الرازق الناظوري بالرجمة مع كل من المستشار محمد الزواغي مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الأملاك العامة، والمستشار علي الدعوبي مدير إدارة شؤون المكاتب بمصلحة الأملاك العامة، وناجي الأصيبعي إدارة الاستثمار بمصلحة الأملاك العامة.

المجتمعون ناقشوا بالاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين العديد من النقاط التي تخص مصلحة الأملاك العامة، وكان على رأس هذه النقاط ضرورة وضع آلية لحماية أملاك الدولة الليبية من النهب والسلب ومن عبث العابثين.

وفي ختام الاجتماع شكر الحضور الناظوري على المجهودات المبذولة لحماية أملاك الدولة الليبية، وقد تم منح درع تكريم له من قبل مصلحة الأملاك العامة.

