بوشناف: ليبيا تُواجه خطر الفراغ السكاني بسبب وجودها في دولة مترامية الأطراف

بنغازي 27 يوليو 2022 (وال)- قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، إن ليبيا تُواجه خطر الفراغ السكاني بسبب وجودها في دولة مترامية الأطراف، وأن سلطات تنفيذية لم تستطع أن تستكمل سيطرتها على البلاد.

وأضاف بوشناف – في تصريحات صحفية – أن ما يُشاع عن تزوير جواز السفر والجنسية الليبية هي مجرد مخاوف لم تثبت صحتها، وأن منظومة الرقم الوطني محمية بوسائل متعددة.

وأشار بوشناف إلى أن مطالب الحصول على الجنسية الليبية من قبل بعض من يدعون أنهم من أصول ليبية هي قيد الدراسة والبحث، ولن يتم النظر فيها إلى بعد تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.

ونوه بوشناف إلى أن سوء معاملة جواز السفر الليبي في المنافذ الحدودية هي أعمال فردية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم التواصل فيما سبق مع السلطات المصرية بخصوص هذه السلوكيات وأبدت سرعة الاستجابة في إيقافها. (وال) ب ع/ ر ت

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