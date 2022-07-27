المنقوش تبحث تعزيز علاقات الشراكة مع السفيرة الكندية

استقبلت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد” والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح حساب وزارة خارجية الدبيبة على فيسبوك، أن المنقوش أكدت خلال اللقاء على عمل حكومة الوحدة الوطنية المتواصل؛ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية متفق عليها لتحقيق مطالب الشعب الليبي؛ لفرض الأمن والاستقرار داخل البلاد.

ومن جانبها نقلت السفيرة الكندية مواصلة دعم بلادها لجهود حكومة الوحدة الوطنية. بحسب ما جاء في إيجاز الوزارة الصحفي