الشؤون الاجتماعية: تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتسليم بطاقات منحة الزوجة والبنات “إيفاء”

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود أمس الثلاثاء الانتهاء من المرحلة الأولى لتسليم البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 “إيفاء”.

مسعود لفت في تصريح لقناة “تبادل” إلى أن العدد قد وصل 50 ألف بطاقة وتم شحنها للاستخدام.

وأفاد أن عدد المستهدفات من هذه المنحة مليون و600 ألف، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك كميات أخرى من البطاقات ستصرف في القريب العاجل.

وفيما يخص المواطنين الذين لم يصل لهم الرمزي السري أو رمز البطاقة، صرح مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن ذلك خلل فني بسيط وسيتم حله في أقرب وقت ممكن.

