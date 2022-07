الخارجية الأمريكية: من الضروري السير على الفور باتجاه المسار المتفق عليه لإجراء الانتخابات الليبية

ليبيا – أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلق الولايات المتحدة حيال الاشتباكات التي وقعت بين فصائل مسلحة في ليبيا، خلال الأيام الماضية.

برايس وفي مؤتمره الصفحي الذي عقده أمس الثلاثاء ردًا على سؤال لقناة “الحرة” الأمريكية قال: “هذا شيء يثير قلقنا للغاية”.

وحث برايس كل الجماعات على الامتناع عن العنف، مشيرًا إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، تحدث مع عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاآغا، يوم الأحد، والتزم الجانبان بإيجاد طرق لتهدئة الموقف ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأعرب برايس عن اعتقاده بأن الاشتباكات الأخيرة تدل على الضرورة الملحة لقادة ليبيا السياسيين للسير على الفور بالمسار المتفق عليه لإجراء انتخابات يمكن أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية وموحدة لخدمة مصالح جميع الليبيين.

