عميد بلدية نالوت: الوضع الأمني غير مستقر وهناك خروقات أمنية بسبب ضعف مديرية الأمن

قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن الوضع الأمني غير مستقر وهناك خروقات أمنية؛ بسبب ضعف مديرية الأمن.

الحجام أشار في تصريح صحفي، إلى أن الدولة غير فارضة لسلطتها.

ولفت إلى أن السيولة غير متوفرة؛ بسبب عدم توفر الأمن في الطريق من نالوت إلى العزيزية، وأن المصارف امتنعت عن إرسال السيولة عن طريق البر.

وبيّن أن أسعار السلع الغذائية والأدوية مرتفعة دون رقابة عليها وأن هناك أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية؛ بسبب ضعف الجهات الرقابية المُختصة.

وأوضح أن الدولة تضع حلولًا تلفيقية وليست جذرية مبنية على دراسة المشكلة من الأساس، منوهًا إلى أن الوقود مُتوفر في البلدية ولكن ضعف أداء مديرية الأمن والجهات الرقابية سبب أزمة فيه.

وذكر الحجام أن هناك نقصًا في غاز الطهي؛ لأن المدينة بها موزعان اثنان لا يُغطيان حاجة المدينة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا بإصابات بفيروس كورونا.