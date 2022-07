غرفة التجارة والصناعة طرابلس تبحث زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل مع بريطانيا

ليبيا – وصفت السفارة البريطانية لدى ليبيا اجتماع غرفة التجارة والصناعة بطرابلس وممثلي الأعمال في بريطانيا من “Libya Consultancy” و “Vellichor Risk Ltd” بـ”البنّاء والمفيد”.

الاجتماع يهدف وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للعمل على معالجة الحواجز التي تعترض العمل التجاري والاستثمار، لزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل والذي يشمل الأدوية والتعليم والطعام والشراب.

