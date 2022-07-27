بوشناف : التدخل الخارجي في شؤون الوطن سلب الليبيين إرادتهم

بنغازي 27 يوليو 2022 (وال)- قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، إن التدخل الخارجي في ليبيا أثر على تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف بوشناف – في تصريحات تلفزيونية تابعتها وكالة الأنباء الليبية – أن التدخل الخارجي هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى النزاعات المسلحة، وأن الإنقسام والتدخل العلني والصريح في شؤون البلاد مس السيادة الليبية للحد الذي فيه أعلنت تصريحات بعض سفراء الدول السيطرة على بعض الأشخاص والقطاعات.

وأشار بوشناف إلى أن القطاعات الحكومية تعمل بشكل جيد لصالح المواطن في ليبيا، غير أنها بحاجة للدعم، منوهًا إلى أن الطموح والأهداف الشخصية مشروعة، لكن يجب أو يكون الوطن والمواطن في أولوية المسؤولين وكافة القطاعات. (وال) ب ع/ ر ت

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