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جمرك رأس جدير: سلمنا «البريقة للنفط» 22 ألف لتر وقود من ضبطيات التهريب 

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سلم مركز جمرك رأس اجدير الحدودي، اليوم الأربعاء، شركة البريقة لتسويق النفط كميات كبيرة من الوقود كانت معدة للتهريب، والتي تقدر بـ 22200 لتر.

وذكرت مصلحة الجمارك الليبية، في بيان لها،  أن مركز جمرك رآس اجدير الحدودي يواصل تسليم كميات الوقود المضبوطة من قبله بالمنفد لشركة البريقة لتسويق النفط.

واضاف، أنه تم صباح اليوم تسليم الشحنة الثانية التي تقدر بـ(6200) لتر من الوقود، بينما بلغت الشحنة الأولى (16000) لتر، ليصل بذلك إجمالي الكمية التي قام المركز بتسليمها إلى (22200) لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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