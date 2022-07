كرموس ينفي صحة ما يُتداول حول مساعي عدد من أعضاء مجلس الدولة لتغيير رئيس المجلس

ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا صحة ما يُتداول حول مساعي عدد من الأعضاء لتغيير رئيس المجلس.

كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، أوضح أن الإجراء الرسمي المعتاد هو التصويت على اختيار مكتب الرئاسة كاملًا “رئيس ونائبين ومقرر” سنويًا، وفق اللائحة.

ونوه إلى أن التصويت على اختيار رئيس المجلس في الثالث من أغسطس سنويًا.

وأكد أنه لم يَجرِ التصويت أو اتخاذ أي قرار خلال الجلسة السابقة.

كرموس أشار إلى أن مجلس الدولة سيناقش القاعدة الدستورية في جلسة الأسبوع المقبل، مضيفًا: “قد نصل إلى قرارات واضحة بالخصوص”.

