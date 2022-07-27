السفارة الفرنسية: باشاغا ومبعوث الرئيس ماكرون اتفقا على ضرورة وحدة واستقرار ليبيا من أجل الانتخابات

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، تواصل المبعوث الخاص للرئيس ماكرون إلى ليبيا بول سولير مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدة اتفاقهما «على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل» الانتخابات.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الأربعاء، «تبادل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير ورئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا الاتفاق على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة في عموم البلاد وفقا لرغبة الشعب الليبي».