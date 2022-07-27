العابد: الإفراجات المالية ستستهدف أكثر من 80 ألف موظف على مستوى ليبيا

ليبيا – قال وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة تصريف الأعمال علي العابد إن الإفراجات المالية ستستهدف أكثر من 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم ومؤسسات الخدمية.

العابد أوضح في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” أنّ أكثر من 50% من العدد المستهدف في الإفراجات المالية، هم موظفون ومعلمون تابعون لوزارة التعليم.

وبيّن أنه لن يتم النظر في الإفراجات التي تتبع الجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، مشيرًا إلى أن طلبات الإفراج تجاوزت 413 جهة.

وذكر أن عدد الموظفين الذين جرى استلام بياناتهم في قطاع الخدمة المدنية، بلغ 871 موظفًا وأن المستهدفين بالإفراج يبلغ 3130 موظفًا.

أمل عن قطاع التعليم، فقد قال: إن عدد الموظفين الذين استلمت بياناتهم في الدفعة الثالثة بلغ 6606 موظفين، وأن عدد المستهدفين بالإفراج 5160 معلمًا، بينهم 183 من غير الليبيين.

وتابع أنه ستتم مراجعة كل العقود القديمة ومطابقتها والتأكد من صحة الأسماء والأرقام الوطنية، موضحًا أن قرابة 20 ألف موظف بقرارات الحكومة المؤقتة، يجري حاليًا العمل على فرزهم ومطابقتهم.

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