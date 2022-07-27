صحة حكومة الوحدة: الدبيبة وزع الورود على العاملين بمستشفى العيون

اعتمد رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، وعدد من مديري المراكز الطبية ورئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، ومستشار وزير المالية، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

وبحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الدبيبة المنتهية، يستهدف البرنامج إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي و مصراتة و زليتن، ومستشفى طرابلس الجامعي، والمركز الوطني لأمراض القلب، واعتباره تجربة عملية لتوطين العلاج بالداخل، وفق قوله.

وبعد استعراض البرنامج عبر عرض ضوئي، مُعد من وزارة الصحة والذي تم اعتماده من الدبيبة، الذي شدد خلال كلمته في الاجتماع على ضرورة اعتماد برنامج عمليات المفاصل الصناعية، وزراعة القوقعة، إلى جانب تطوير برنامج زراعة القرنية.

وأصدر تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة، لتنفيذ عدد 4 برامج وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة، والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج، وأن تستمر الخطة إلى نهاية العام الجاري، حتى يتم تقييم البرامج إداريا وفنيا وماليا، وضرورة إعداد خطة متكاملة لعام 2023.

وفي ختام الاجتماع، قدم الدبيبة باقة ورد لكافة العاملين بمستشفى العيون والمتعاونين معه في تنظيم الحملة الوطنية، وأصدر تعليماته بدعم البرنامج ماديا وفنيا.