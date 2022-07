الدبيبة لـ مدير الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية: الحل في ليبيا يكمن بالذهاب المباشر للانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم بمكتبه بطرابلس مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، والملحق العسكري بالسفارة كريس أوفلاهرتي، ومستشار الأمن القومي بوزارة الخارجية، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وسفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء. الدبيبة أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات. من جهته، أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحًا أن هناك قلقًا دوليًا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا. وأشاد الدبيبة بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبي، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

