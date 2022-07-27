الجويلي: قد نُضطر لتمكين عمل حكومة باشاغا من طرابلس بالقوة

قال القيادي العسكري في المنطقة الغربية أسامة الجويلي، إنه أكد خلال اجتماعه مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة رفضه المطلق لمبدأ استخدام القوة أو التمسك بالسلطة أو الوصول إليها بقوة.

أضاف في تصريحات صحفية أن حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية والولاية القانونية منذ تاريخ منح الثقة لحكومة باشاغا، و نحن ندافع عن مبدأ التداول السلمي للسلطة، و قد نضطر مكرهين لاستخدام القوة لتأمين عمل حكومة باشاغا المكلفة.

وتابع قائلًا: “الحاضرون طالبوا بخفض التصعيد إلى حين الاجتماع القادم، ووافقنا على ذلك” وفق تعبيره.