إجلاء مئات المهاجرين من ليبيا وإحباط تهريب أفارقة عبر صبراتة

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء أول من أمس، إنها أجلت 85 طالب لجوء من الفئات «الأكثر ضعفاً إلى بر الأمان» في إيطاليا عبر رحلة جوية، لافتة إلى أن المجموعة المرحلة من ليبيا تضم مزيجاً من الجنسيات، وكان ضمنها أشخاص أطلق سراحهم حديثاً من مراكز الاحتجاز.

وفي ظل تواصل زحف مئات المهاجرين غير النظاميين على المدن الليبية القريبة من البحر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل أكثر من 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة الإنسانية الطوعية». ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة، عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

ودائماً ما تقدم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين معلومات لحماية الراغبين منهم في «العودة الطوعية» من سوء السلوك والاحتيال. ونقلت المفوضية الأممية قصصاً لمهاجرين تتضمن طرق احتجازهم في ليبيا والإفراج عنهم، من بينهم السودانية سماح (34 عاماً) التي «تعيش في ليبيا منذ عامين، والتي احتجزت في البداية من قبل مهربين بأحد المخازن، كما احتجزت بعد ذلك بمركز عين زارة (ضواحي طرابلس)، وقالت: «شعوري جيد. الحمد لله. آمل أن تكون الأمور أفضل في إيطاليا. وأتمنى أن أكمل دراستي وأن أجد عملاً. وربما أجد شريك حياة».

ولم يختلف الأمر بالنسبة للإريترية راضية (18 عاماً)، التي قالت إنها «احتجزت من قبل مهربين بأحد المخازن في بداية الأمر، ثم احتجزت مرة ثانية لفترة وجيزة في أحد مراكز الإيواء»، وتابعت: «أنا سعيدة جداً بالذهاب إلى إيطاليا. أريد أن أدرس. آمل أن يتمكن الآخرون هنا من المغادرة في أسرع وقت ممكن. إنهم جميعا في ظروف صعبة».

ورغم تكرار عمليات (العودة الطوعية) للمهاجرين، التي ترعاها المفوضية الأممية، ومنظمة الهجرة الدولية فإن الكثير من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لا يزالون ينتظرون دورهم للترحيل خارج البلاد، في ظل تكدس مراكز الإيواء بآلاف المهاجرين من جنسيات عدة، وتواصل تدفق المئات منهم يومياً على البلاد عبر الحدود المترامية. ومطلع الأسبوع الجاري، قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إن 17 لاجئاً غادروا ليبيا على متن رحلة «إعادة توطين» إلى أوروبا، ورأت أنه «بفضل برامج التنمية والحمایة الإقلیمية لشمال أفریقیا فإن هذه الخطوة تعد فرصة لتغيير الحياة»، مثمنة دور الدول التي تعمل على توفير فرصة لإعادة توطين اللاجئين، بقصد «مساعدة المستضعفين على أن يحظوا بمستقبل أفضل».

وفي واحدة من عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر البحر، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء أول من أمس، إن إحدى دوريات التحري والقبض، التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين عبر البحر. وأوضحت أنه «تم ضبط المهاجرين مختبئين على شاطئ البحر غرب المدينة»، وتمت إحالتهم لديوان المديرية ومباشرة التحقيق لملاحقة الجناة حول هذه الواقعة.

وتشهد ليبيا تدفق أفواج كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في عمليات زحف عبر حدودها المترامية، وخصوصا من تشاد والنيجر والسودان، بقصد الانتقال إلى المدن القريبة من الساحل ومن ثم الاتفاق مع سماسرة الهجرة لتسهيل عبورهم من البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي.

وقال «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إن قواته تمكنت من «تحرير» 110 مهاجرين مخطوفين ينتمون إلى بنغلاديش، كانوا قد تعرضوا في وقت سابق «لشتى صنوف التعذيب والابتزاز»، لافتاً إلى أن العصابة المتورطة في هذه العملية من بنغلاديش بتعاون مع ليبيين كانوا يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكار عدة، ثم سجنهم ومساومة أسرهم على دفع مبالغ مالية، تصل إلى 25 ألف دينار مقابل إطلاق سراح كل فرد.

وسبق لمجلس النواب الليبي أن طالب دول الجوار والاتحاد الأوروبي بأهمية «التحرك المشترك من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر»، داعياً إلى دعم قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ، بالإضافة لوضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخراً.