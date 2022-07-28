الحامي: حكومة الدبيبة تخدر الشعب

عبّرت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، عن أسفها إزاء تصريحات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش حول استمرار عمل الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات متسائلة عن درايتها بآلية إصدار القوانين الانتخابية.

وأوضحت الحامي، في تصريحات صحفية، أنّ الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى قوانين بقاعدة دستورية متوافق عليها من مجلسي النواب والدولة.

أضافت أنّ الحكومة شكّلت في وقتٍ سابق لجنة تعمل على عودة الأمانة للشعب كانت عبارة عن بالونات لتخدير الشعب.

وقالت الحامي إنّ دور الحكومة يتمثل في الدّعم اللّوجيستي والمادي للمفوّضية العليا لإنجاز الانتخابات إضافة إلى توفير الظروف الأمنية التّامة ولن يتأتِ ذلك إلاّ ببسط سلطتها على كامل التراب الليبـي، مشيرة إلى أهمّية المصالحة الوطنية للدّفع بالعملية الانتخابية.