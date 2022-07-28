ضبط شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن ضبط شخصين قاما بسرقة أغراض عمال أحد مصانع الرخام بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن قسم البحث الجنائي تلقى بلاغاً بشأن سرقة أغراض العاملين في أحد مصانع الرخام بالمدينة، دون تحديد هوية السارق.

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وأضافت أن وحدة التحريات تحركت على الفور للمكان، وبعد المعاينة وجمع المعلومات جرى الاشتباه في شخصين من أقاربهم، وبعد التحقيق معهما اعترفا بأنهما سرقا هواتف العمال ومبلغا ماليا من غرفتهم بالمصنع.

وبعد استكمال التحقيقات جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص، وفق وحدة الإعلام بالمديرية.

مضبوطات بحوزة شخصين متهمين بسرقة عمال أحد مصانع الرخام في أجدابيا (الإنترنت)