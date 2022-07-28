البعثة الأممية: زنينغا ناقش مع لجنة الـ”5″ بالقيادة العامة اشتباكات مصراتة وطرابلس

وصل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زنينغا، إلى مدينة بنغازي اليوم الأربعاء.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر” إن زيارة زنينغا تستغرق يومين، موضحة أنه التقى بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الخمسة التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، متناولاً التقدم الذي أحرزته اللجنة.

وأشارت البعثة إلى أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول تبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وأيضاً إغلاق أجزاء من الطريق الساحلي.

وفي إشارة منه إلى الهدوء العام في معظم مناطق ليبيا، أشاد زنينغا بالتقدم المستمر في المسار الأمني بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي جمع بين قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة (5+5) في طرابلس.

وحث زنينغا اللجنة على مواصلة جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسهامها في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية، الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.

وتناول الاجتماع أيضاً التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار،.