العنوان – طرابلس أكد رئيس جهاز الاستخبارات المقال أسامة الجويلي أن منع الحكومة المكلفة من البرلمان دخول طرابلس وتسلم مهامها ينسف مبدأ التداول السلمي على السلطة. وأضاف الجويلي في تصريحات صحفية :”قد نلجأ لاستخدام القوة في حال استخدامها من قبل أطراف أخرى”. وشدد على ضرورة تمكين الحكومة المكلفة من…

