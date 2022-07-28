بحضور وزيرة عدل الدبيبة.. «الأعلى للقضاء» ينظم احتفالية لتكريم أعضاءه المنتهية ولايتهم

كرم رئيس المجلس الأعلى للقضاء و الأعضاء المنتخبين بمشاركة وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، “حليمة البوسيفي”، صباح اليوم الأربعاء، أعضاءه المنتهية ولايتهم من عضوية المجلس عن المدة 2019/2022.

وحضر المناسبة رئيس ونائب المجلس الأعلى للقضاء و أعضاء المجلس المنتخبين، ورؤساء محاكم الاستئناف وعدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والمحاميين ولفيف من المدعوين بالمناسبة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمة له للمكرمين، اتشرف أن اقف اليوم بينكم لنقتفي سنة حسنة وأثرا طيبا وفاءا وتكريما، نحن نكرم ثلة من الاولين الذين اثروا أفق القضاء بهمتهم واحكامهم وسلوكهم الحسن، ولكن الانصاف اقتضي ان نقف لهم موقفنا هذا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وتخللت الاحتفالية توزيع دروع تذكارية وهدايا وشهائد شكر وتقدير على الأعضاء المنتهية ولايتهم بالمجلس الأعلى للقضاء.