العنوان – طرابلس

أكدت وزارة الاتصالات والمعلوماتية عودة الاتصالات إلى وضعها الطبيعى بين المنطقة الغربية والشرقية.

وأوضحت الوزارة أن عودة الاتصالات تمت بعد تمكن فرق الصيانة من معالجة القطع فى كابل الألياف البصرية غرب مدينة بنغازي.

وأشارت وزارة الاتصالات والمعلوماتية إلى أن فرق الصيانة تمكنت أيضًا من معالجة القطع الثانى بين مدينتى بشر والبريقة بسبب أعمال حفر عشوائى.

يشار إلى أن الاتصالات انقطعت يوم الثلاثاء بسبب قطع كابل الألياف البصرية بالقرب من منطقة النواقية مما تسبب في انقطاع الاتصالات بشكل كامل شبكة ليبيانا، شبكة المدار ، خدمة الإنترنت.

كما تسبب قطع كابل الألياف البصرية بالقرب من منطقة العراصة في انقطاع الاتصالات بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وتعطل معظم المصالح الحكومية ومنها ( الجوازات والمصارف.