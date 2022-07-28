عقيلة صالح يؤكد قرب صدور قانون المرتبات الموحد

العنوان – طبرق

أكد رئيس مجلس النواب عفيلة صالح قرب صدور القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين شرائح المجتمع.

وأضاف صالح خلال لقائه أعيان ومشايخ وعُمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر أن مجلس النواب قام بواجبه في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية المُلحة للمواطن مثل الكهرباء والوقود.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الحكومة صرفت المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد فيها، مؤكدًا أن مجلس النواب قام بما هو لازم ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وأشار إلى استعداد المجلس لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أذا طلب منه ذلك موضحًا أن المجلس لم يكن عائقاً لإجراءها بل القوة القاهرة والتدخلات الخارجية هي من حالت دون إجراء الانتخابات.

وذكر أن مجلس النواب أوفى بكافة التزاماته الدستورية من إصدار القوانين الهامة لتحقيق المصالحة الوطنية مثل قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي بالإضافة إلى إصدار قانون الإستفتاء ، و قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، و إصدار القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية مثل قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم والشرطة.