جويلي: من رفض تسليم السلطة بطريقة سليمة يتحمل مسؤولية أي دم

قال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي إن مجموعات مسلحة تمنع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وتساءل جويلي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر والتي تبث من تركيا: كيف سنصل للانتخابات ما لم نمارس ضغوطا على الجميع للوصول إلى هذا الهدف؟

وأضاف جويلي: “لا أخشى على مشروع فبراير للتغيير في ليبيا”، مُحملا من رفض تسليم السلطة بطريقة سليمة مسؤولية أي دم.

وأكد جويلي دعمه للانتخابات وأنه شارك فيها، مستدركا: لكن بهذه الطريقة لن نصل لها ولو بعد 100 عام.

وأشار جويلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يقدم مبررات للتمسك بالسلطة.

وأوضح أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها، وعليها التسليم ببساطة ونحتفل بذلك.